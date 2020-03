Exclusief voor abonnees Reden tot feesten bij Carolo's 02 maart 2020

Charleroi heeft op overtuigende wijze 'le derby wallon' gewonnen. 2-0 tegen Standard, daarvoor moeten we teruggaan naar... 1 december 1990 met doelpunten van de toenmalige publiekslieveling Didier Beugnies en Rudy Moury, de linksachter met wapperende manen. Beugnies is nu 59; Moury werd gisteren 54. Door deze zege is Charleroi voorbij de Rouches en Antwerp naar plaats drie geklommen, met 51 punten na 28 speeldagen. Daarmee doen de Carolo's bijna even goed als in 2004-2005 toen ze onder leiding van Jacky Mathyssen 52 punten haalden. Toen sloten ze de competitie (met 18 ploegen) af op de vijfde plaats. Vijfde? Mehdi Bayat mikt nu hoger: "Voor zover dat nog nodig was, hebben we bewezen klaar te zijn voor play-off 1. Niet als kneusje tussen de groten, maar als echte acteur. De kans is groot dat we de reguliere competitie kunnen afsluiten op plaats 3 of 4. Ik ben ervan overtuigd dat de derde eindplaats binnen ons bereik ligt. En Europees voetbal volgend seizoen. De staf en de groep verdienen dat ticket."

