Redelijk kleurloos CD&V. 18,6% verkiezingen 2014 | 15,0% Grote Peiling 2019 23 februari 2019

In Wouter Beke schuilt een bekwame vicepremier, al droomt hij ongetwijfeld van meer en hoger. Als verstandige partijvoorzitter was hij lang onomstreden, maar binnen CD&V leeft nu de vrees dat hij niet de man is die de langzame afkalving zal stoppen. Lokaal staat de basis van Beke nog stevig, maar nationaal speelt zijn eens zo machtige partij al te vaak de tweede, de derde of zelfs helemaal géén viool. Beke zelf is bedachtzaam op het slome af en genuanceerd tegen het vage aan. Zijn redelijkheid neigt naar kleurloosheid.

