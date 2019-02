Reddingspost van €1 miljoen 't Mocht wat kosten in Knokke 28 februari 2019

Je kan er niet naast kijken. Na ruim twee jaar is de nieuwe reddingspost van Knokke-Heist klaar. Prijskaartje van de knalgele constructie: 1 miljoen. Het paviljoen is niet alleen uitgerust met een glazen uitkijktoren die zicht biedt op de hele kustlijn van de gemeente (zo'n 11 kilometer lang), maar ook met een coördinatie-, leef- en vergaderruimte, een EHBO-post, een lokaal voor de politie en een publiek toilet. Opdat de verf niet zou afbladderen, is voor een lak gekozen die ook op schepen gebruikt wordt en tegen alle weersomstandigheden bestand is. (MMB)

