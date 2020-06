Exclusief voor abonnees Reddingsactie voor militair (23) die roes ligt uit te slapen 25 juni 2020

De 23-jarige jongeman voor wie gistermorgen een grootscheepse zoekactie werd gehouden voor de kust van Oostende, blijkt een militair te zijn. De jongeman werkt op het fregat Leopold I, dat aangemeerd ligt in Zeebrugge. F.L. uit Waver had geen dienst en besloot naar Oostende af te zakken om er met vrienden een feestje te bouwen op het strand. Rond 3 uur 's nachts was F.L. plots verdwenen. Omdat de kans bestond dat de man in zee verzeild was geraakt, werden meteen vijf reddingsboten uitgestuurd. Uiteindelijk werd de vermiste militair rond 7.50 uur teruggevonden. Hij was zijn roes aan het uitslapen in het portaal van een appartement. "Dit kan niet door de beugel", zegt Olivier Vogels van de marine. "De nodige procedures worden opgestart."

