Redders zelf uit zee gered 30 augustus 2018

00u00 0

Even paniek gistermiddag bij de redders van Wenduine. Niet omwille van een verloren gelopen kind of een drenkeling, wel omdat hun eigen jeep kwam vast te zitten in het water. "Enkele van onze redders kregen autopech, net toen de vloed begon", vertelt hoofdredder Bas Vanhaecke. "We probeerden met man en macht de jeep weg te slepen en kregen zelfs hulp van iemand met een tractor, maar de wagen werd overspoeld en is helemaal kapot." Een domper voor de redderszone, die er bijna een vlekkeloze zomer had opzitten. "Het was erg druk, maar er waren geen grote incidenten. Nu ja, buiten dit dan..." (JHM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN