Redders weer paraat aan de kust 16 juni 2018

00u00 0

Sinds dit weekend is er in elke kustgemeente minstens één redderspost geopend. Van 1 juli tot en met 31 augustus zullen er alles samen 1.400 redders paraat staan verspreid over 82 posten. Elke dag is er permanentie van 10.30 uur tot 18.30 uur. De Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen (IKWV) trapte het reddersseizoen gisteren op gang op het strand in Nieuwpoort. Voor het vijfde jaar op rij worden er 750.000 gratis polsbandjes verspreid met Studio 100-figuren Maya De Bij en Bumba erop. Daarop kan je de contactgegevens noteren. Tot slot zijn er ook 75.000 gratis afvalzakjes beschikbaar in de kustgemeenten. Waar er redders staan, kan je checken op www.redderaanzee.be. (GUS)