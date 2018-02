Redders reanimeren kleuter in zwembad 16 februari 2018

In het zwembad in Halle (Vlaams-Brabant), is gisteren een jongetje van 5 gereanimeerd. Toen enkele zwemmers rond halftwee signaleerden dat het kindje in moeilijkheden was gekomen, sprongen de redders meteen in het water. De jongen uit Ukkel, werd aan de kant gebracht en de redders begonnen meteen met de reanimatie. Kort daarna namen de dokters van het MUG-team over. Toen het hart na enige tijd begon te kloppen, werd het kind onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Daar zou zijn toestand enkele uren later stabiel, maar nog altijd kritiek geweest zijn. Waarom het kind plots kopje onder ging, is nog niet duidelijk. Het zwembad bleef de hele middag gesloten. (TVP)