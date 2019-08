Exclusief voor abonnees Redders reanimeren baby van 2 weken op strand 26 augustus 2019

In Westende hebben strandredders het leven van een baby van amper twee weken oud gered. De vader uit het Waals-Brabantse Bevekom liep vrijdagnamiddag langs de waterlijn met het kindje in z'n armen, toen het plots stopte met ademhalen. "Hij is meteen naar de redders gelopen. Die hebben een beademing en reanimatie uitgevoerd, waarop de baby opnieuw begon te ademen en huilen. Daarna is ook de mama erbij gekomen", zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. De MUG-helikopter was intussen ook geland op het strand. Dat zorgde voor heel wat kijklustigen. Het kindje werd overgevlogen naar het ziekenhuis en zou aan de betere hand zijn, al is verdere observatie wel nog nodig. (BBO)