Redders mogen toch beademingsballon gebruiken

De strandredders, die vanaf vandaag op post zijn, mogen dan toch beademingsballonnen gebruiken als alternatief voor mond-op-mondbeademing tijdens een reanimatie. Dat was eerst niet het geval door een dertig jaar oude wet, maar minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) geeft hen nu de toestemming. Het gaat wel maar om een beperkt aantal redders die een specifieke opleiding kregen. Mond-op-mond is niet toegestaan door de corona-epidemie, dus kocht de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) beademingsballonnen aan als alternatief. Daarbij wordt een masker op het gezicht geplaatst en wordt de persoon beademd met omgevingslucht. Maar dat is een medische handeling, die alleen artsen, verpleegkundigen en hulpverleners-ambulanciers mogen uitvoeren. De Block: "De strandredders die een opleiding kregen om met de ballon te werken, kunnen die gebruiken als dat noodzakelijk is. De wet is er om patiënten te beschermen, maar het gaat hier over een uitzonderlijke situatie en over mogelijk levensreddende handelingen." De redders zijn "opgelucht".

