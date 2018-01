Redder in nood: Joseph Gayetty 27 januari 2018

Natuurlijk heeft u nog nooit van deze Amerikaan gehoord, maar hij helpt u wel nog altijd dagelijks uit de nood als uitvinder van... het toiletpapier. Voor de lancering ervan in 1857 veegden de mensen hun billen schoon met papier van kranten of oude boeken, maar toen was er plots het 'Medicated Paper' van Gayetty. Of 500 losse velletjes, (toen al) besprenkeld met het huidvriendelijke aloë vera, met op elk velletje Gayetty's naam in watermerk, verzameld in één pak van 50 dollarcent.

