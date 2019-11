Exclusief voor abonnees Redacteur op de dool VOORGELEZEN 30 november 2019

Na een paar Provence-thrillers - vooral 'Kruis en munt' was steengoed - en de geestige duoroman 'Blankenberge Blues' met Pieter Aspe, waagde gewezen mediaman en huidige wijnboer Koen Strobbe zich met 'Hotel Solitude' aan zijn eerste literaire roman. In zwierig proza gekruid met een mooi gedoseerde portie onderkoelde humor beschrijft Strobbe de lotgevallen van Max Costa, een boekenredacteur met autisme en behoorlijk wat tegenslag. Meer over de plot vertellen zou zonde zijn, behalve dat weinig is wat het lijkt en al in het begin - dus toch een béétje misdaad - een beroemde maar o zo onuitstaanbare schrijver wordt vermoord. Meeslepend tot op het einde, dat niet één maar twéé keer verrast.

