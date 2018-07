Red Panthers verliezen van groepsfavoriet WK HOCKEY 23 juli 2018

De Red Panthers openden gisteravond hun WK met een duel tegen groepsfavoriet Nieuw-Zeeland. Even leken de speelsters van bondscoach Thijssen op weg naar een stunt, want ze gingen met een 2-1-voorsprong de pauze in. In een dolle slotfase van de eerste helft ging het voor de Panthers van 0-1 naar 2-1. Eerst scoorde Louise Versavel (28'), twee minuten later trof Jill Boon raak. Na de pauze kregen de Panthers te snel twee tegendoelpunten te verwerken. Een strafbal voor Nieuw-Zeeland zes minuten voor tijd betekende het definitieve einde. "In het begin was er veel druk van Nieuw-Zeeland en geraakten wij moeilijk in ons spel", aldus Barbara Nelen. "Dat we na de tegengoals zijn blijven vechten is positief. Uit deze wedstrijd kunnen we vertrouwen putten voor de duels met Australië en Japan. De zwaarste tegenstander uit de groep hebben we achter de rug. De poulefase overleven blijft het hoofddoel." Morgen is Australië de tegenstander.

