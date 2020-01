Exclusief voor abonnees Red Panthers twee keer gelijk tegen Australië 27 januari 2020

00u00 0

Met een flink verjongde kern hebben de nationale hockeyvrouwen in hun eerste twee wedstrijden van de Pro League aangenaam verrast tegen Australië, nummer twee op de wereldranglijst. Jongeren met amper internationale ervaring als Lucie Breyne, Charlotte Englebert, Justine Rasir, Alexia 't Serstevens en Anne-Sophie Vanden Borre draaiden mooi mee. Toch kregen de Panthers zaterdag een opdoffer te verwerken: in de laatste twee minuten gaven de Panthers een 1-3-voorsprong (doelpunten van Versavel, Englebert en Nelen) uit handen (3-3). De aansluitende shoot-outs gingen verloren. Ook een dag later hielden de Panthers gelijke tred. In de 47ste minuut scoorde Duquesne op strafcorner de gelijkmaker (1-1). Opnieuw shoot-outs en deze keer pareerde doelvrouw D'Hooghe drie Australische pogingen. De Panthers wonnen de shoot-outs met 1-3.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis