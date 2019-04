Exclusief voor abonnees Red Panthers rukken op 11 april 2019

Met 13 op 18 en een stevige derde plaats in de tussenstand maken onze hockeyvrouwen indruk in de Pro League. Gisteren werd voor de vierde keer in zes wedstrijden gewonnen. In de laatste minuut zorgde Louise Versavel voor de winnende treffer tegen de VS: 2-1.

