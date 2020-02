Exclusief voor abonnees Red Panthers met zes op twaalf huiswaarts 03 februari 2020

Na twee gelijke spelen tegen Australië wonnen de Red Panthers zaterdag in Nieuw-Zeeland hun eerste duel in deze tweede editie van de Pro League: 1-2. Ambre Ballenghien bracht de hockeyvrouwen al na twee minuten op voorsprong, Nieuw-Zeeland lukte in kwart twee de gelijkmaker. Vervolgens hield een sterke doelvrouw Aisling D'Hooghe de Panthers in de wedstrijd en in minuut 51 scoorde Anne-Sophie Weyns op strafcorner de winnende treffer. Een dag later kwam België via Abi Raye opnieuw op voorsprong, maar in de tweede helft maakte de Nieuw-Zeelandse Olivia Merry met vier doelpunten het verschil: 4-1. Met zes op twaalf na vier uitmatchen reizen de Panthers met een mooi rapport terug af naar België. De wedstrijden in China werden wegens het coronavirus immers geannuleerd. (WWT)

