Exclusief voor abonnees Red Panthers gaan verder zonder Boon en Sinia 06 december 2019

Hockey

Na een grondige evaluatie heeft de Belgische Hockeybond, na de niet-kwalificatie van de Red Panthers voor Tokio 2020, besloten om niet door te gaan met Jill Boon (32) en Emilie Sinia (34). Coach Niels Thijssen blijft wel op post. Bij onze hockeyvrouwen staat alles nu in het teken van het nieuwe project Parijs 2024. Om die Spelen te bereiken wil de federatie bouwen aan het beste team, op en naast het veld. "Jill Boon was een buitengewone leider en ambassadeur voor het vrouwenhockey en de Belgische vrouwensport in het algemeen", aldus technisch directeur Adam Commens. "De comeback van Emilie Sinia na de geboorte van haar zoontje in 2018 was inspirerend voor iedereen. Haar grinta is een voorbeeld voor de jonge speelsters." (WWT)

