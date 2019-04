Exclusief voor abonnees Red Panthers delven onderspit in shoot-outs HOCKEY 01 april 2019

Voor onze hockeyvrouwen werd het geen derde opeenvolgende overwinning in de Pro League. Vrijdagnacht speelden de Panthers in Lancaster 1-1 gelijk tegen de Verenigde Staten, dat met een twaalfde plaats één plek hoger staat op de wereldranking. Het begon nochtans voortreffelijk voor de meisjes van bondscoach Niels Thijssen met al een doelpunt in de vijfde minuut via Alex Gerniers. Pas in het laatste kwart scoorde de USA op strafcorner de gelijkmaker. In de zenuwslopende shoot-outs lieten de Panthers een extra punt liggen. Pas bij de negende shoot-out viel de beslissing: 5-4.

