Red Lions vijfde na shoot-outs 02 juli 2018

00u00 0

Hockey

Nadat Argentinië zaterdag in de de laatste poulewedstrijd Australië versloeg, werden de Red Lions op de Champions Trophy in Breda gisteren veroordeeld tot het spelen van de wedstrijd om de vijfde plaats. Twee dagen eerder wonnen de Lions nog met 4-2 van Pakistan, nu kwamen ze na zestig minuten niet verder dan 2-2. Pakistan opende de core, maar nog voor de pauze zette Tom Boon een stroke om (1-1). In de tweede helft kwamen de Belgen via Florent Van Aubel op voorsprong. Pas in de allerlaatste minuut sleepte Pakistan shoot-outs uit de brand. Daarin ging de hoofdrol naar keeper Loic Van Doren, die vier van de vijf Pakistaanse pogingen redde. Voor de Lions scoorden Felix Denayer en Arthur De Sloover. De Lions beëindigen de Champions Trophy dus op een vijfde plaats, maar hadden alleszins meer van dit toernooi verwacht. Er resten nu nog vijf maanden om het WK in het Indische Bhubaneswar voor te bereiden. (WWT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN