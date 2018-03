Red Lions treffen gastland India op WK 01 maart 2018

De Internationale Hockeyfederatie maakte gisteren de poule-indeling bekend voor het WK dat van 28 november tot en met 16 december in het Indische Bhubaneswar wordt afgewerkt. Er nemen zestien landen deel aan het WK en onze hockeymannen, die derde staan op de wereldranglijst, werden ingedeeld in een poule met gastland India (6), Canada (11) en Zuid-Afrika (15). Het land dat als eerste eindigt in de poule gaat rechtstreeks naar de kwartfinale, de nummers twee en drie spelen een cross-over. België speelt op woensdag 28 november de openingswedstrijd van het WK tegen Canada. (WWT)