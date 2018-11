Red Lions: premie van 100.000 euro bij WK-winst 22 november 2018

Na een zeer lange voorbereidingsperiode vertrokken de Red Lions gisterochtend vanuit Zaventem naar India, waar op woensdag 28 november het WK start. De Belgische hockeymannen verblijven eerst drie dagen in Mumbai en reizen dan door naar Bhubaneshwar. Op 28 november spelen ze in het Kalinga Stadium de openingswedstrijd van het WK tegen Canada. Voor hun vertrek kregen de Lions van een sponsor van de hockeybond nog te horen dat ze in geval van WK-goud 100.000 euro (bruto) mogen verdelen. (WWT)