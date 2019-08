Exclusief voor abonnees Red Lions pakken nu ook EK (en straks de Spelen?) 26 augustus 2019

Alweer een gouden medaille voor de Red Lions! Na het WK, eind vorig jaar in India, hebben de hockeymannen zich afgelopen weekend in Antwerpen tot Europees kampioen gekroond. De finale was allesbehalve een dubbeltje op z'n kant: Spanje werd van het plein geveegd met 5-0. "We hebben gedurende het hele toernooi maar twee doelpunten geïncasseerd. Dan is de kans groot dat je het wint", straalde Arthur Van Doren. Samen met het EK-goud is ook het ticket voor de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio binnen. Als Tom Boon (centraal op foto) en co. ook daar zegevieren, zou dat een primeur zijn: nooit eerder is een Europees land erin geslaagd om de 'triple' te pakken. (WWT)

