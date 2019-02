Red Lions pakken álle individuele prijzen 15 februari 2019

00u00 0

Er komt geen einde aan het Belgische hockeyfeestje. Na de wereldtitel in december in India gingen gisteren ook alle individuele prijzen - de FIH Star Awards - naar Red Lions. Arthur Van Doren werd voor het tweede jaar op rij verkozen tot beste speler van de wereld. Hij haalde het met 0,8 procent voorsprong op een andere Red Lion, Simon Gougnard. Ook voor Vincent Vanasch werd het twee op een rij als beste keeper van de wereld. Arthur De Sloover mag zich sinds gisteren de grootste internationale belofte noemen en bondscoach Shane McLeod is de Trainer van het Jaar. Vanasch en De Sloover kregen hun trofee gisteren in Kontich uit handen van Adam Commens, technisch directeur van de Belgische Hockeyfederatie. Van Doren vernam op skivakantie in Zwitserland dat hij weer de beste van de wereld is. (WWT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN