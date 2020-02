Exclusief voor abonnees Red Lions ongeslagen naar India Hockey Pro League 03 februari 2020

Voor de Red Lions werd het zes op zes (zaterdag 2-6 en zondag 1-3) in matchen drie en vier van de Pro League in en tegen Nieuw-Zeeland. Zaterdag was de wedstrijd in Auckland al na zeven minuten gespeeld. Felix Denayer, die een dag eerder zijn dertigste verjaardag vierde, scoorde twee doelpunten in de eerste vijf minuten, even later maakte Tom Boon er 0-3 van. Sébastien Dockier, Nicolas de Kerpel en nog eens Boon maakten de overige doelpunten. Zonder echt te wervelen controleerden de Belgen ook een dag later de wedstrijd. Alexander Hendrickx, Dockier en Tanguy Cosyns waren de doelpuntenmakers. De Red Lions blijven ongeslagen in de Pro League en reizen nu naar India. Matchen vijf en zes spelen ze in het Kalinga Stadium van Bhubaneshwar, waar ze in 2018 wereldkampioen werden. (WWT)

