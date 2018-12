Red Lions kunnen nog 'Ploeg van het Jaar' worden 18 december 2018

Na hun historische wereldtitel komen de Red Lions alsnog in aanmerking om verkozen te worden tot 'Ploeg van het Jaar', die zaterdag samen met de Sportman, Sportvrouw, Belofte, Coach en Paralympiër van het Jaar bekroond wordt. De stemming werd afgesloten op 5 december, maar gezien de uitzonderlijke prestatie van de hockeyploeg, kunnen de stemgerechtigden opnieuw kiezen tot morgenavond. "In de toekomst zal bekeken worden of de stemming voortaan later in het jaar gehouden kan worden. Maar de huidige datum van het Sportgala, net voor Kerstmis, is het meest aangewezen, omdat de laureaten op dat moment gewoonlijk in het land zijn", laat organisator Sportspress.be weten. De uitzondering betreft ook enkel de 'Ploeg van het Jaar'.

