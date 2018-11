Red Lions in laatste rechte lijn voor WK 10 november 2018

Alvorens op 21 november af te reizen naar India spelen de Red Lions nog drie oefenduels in eigen huis. Onze hockeymannen, die derde staan op de wereldranglijst, ontvangen vandaag om 14 uur Ierland (FIH 10) en zondag om 15 uur Nederand (FIH 4). Voor de wedstrijd tegen Oranje waren de 2.000 beschikbare tickets snel de deur uit. Beide wedstrijden worden gespeeld op het veld van White Star in Evere. De wedstrijd van vandaag tegen Ierland staat in het kader van de fandag van de Belgische Hockeybond.

