Red Lions hervatten 04 mei 2020

00u00 0

Hockey

Vandaag hervatten de Red Lions de trainingen achter gesloten deuren op de Beerschot-hockeyclub. Ze houden zich aan de strikt opgelegde maatregelen en lassen voor elke training een minuut stilte in voor de slachtoffers. Ook woensdag en vrijdag verzamelen de internationals in Kontich. De federatie werkte een hygiënisch protocol uit om de risico's in te perken. Fysiotherapie zal alleen in dringende gevallen gebeuren en onder alle medische voorzorgen. Op het veld en de toiletten na blijven alle faciliteiten zoals kleedkamers gesloten. De internationals moeten zich thuis omkleden en kunnen niet ter plaatse douchen. Ook moeten ze hun eigen eten en drinken meebrengen.

