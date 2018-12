Red Lions halen shortlist Sportploeg van het Jaar 21 december 2018

De Red Lions zijn dan toch opgenomen in de shortlist voor Ploeg van het Jaar. Eén dag na hun historische wereldtitel in India besliste de Beroepsbond voor Sportjournalisten om het referendum weer te openen. De stemming was al afgesloten op 5 december, maar net door de uitzonderlijke prestatie van het hockeyteam kregen de stemgerechtigden tot woensdagavond de kans om hun voorkeur te herzien. Het resultaat is dat de Red Lions zijn toegevoegd aan de shortlist, waar ook al de Rode Duivels (brons op het WK), Belgian Cats (4de op het WK) en Belgian Tornados (goud op het EK atletiek en brons op het WK indoor) op staan. Morgen tijdens het Sportgala in Brussel worden alle laureaten bekendgemaakt.(VH/BA)

