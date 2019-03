Red Lions gokten 21 keer, maar deden niets fout 21 maart 2019

Vier spelers van het nationale hockeyteam hebben samen 21 keer geld ingezet op wedstrijden van hun eigen ploeg. Dat blijkt uit maandenlang onderzoek van de Kansspelcommissie. Maar omdat de bewuste Red Lions bij die duels nooit zelf op het wedstrijdblad stonden, konden ze het resultaat niet beïnvloeden. Ze hebben zich dus niet schuldig gemaakt aan een misdrijf. De Kansspelcommissie klaagt in haar rapport wel aan dat in de reglementen van de drie hockeyfederaties in ons land niets staat over wedden op eigen matchen en mogelijke sancties. "Er gebeurt te weinig om de spelers te sensibiliseren." (BJM)