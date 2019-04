Exclusief voor abonnees Red het klimaat: eet witte eieren, geen bruine 11 april 2019

Als we witte eieren zouden eten in plaats van de klassieke bruine, verlagen we de CO2-uitstoot met 8.868 ton - evenveel als wat 1.657 gezinnen uitstoten in een heel jaar. Dat ontdekte het Eén-programma 'Factcheckers'. Reden? Een kip die witte eieren legt, leeft langer en produceert dus meer eieren, en heeft minder eten nodig. Overigens heeft de kleur van de kip er niks mee te maken: hennen met een witte lel leggen witte eieren, die met een rode lel leggen er bruine. De tv-makers brachten supermarkten op de hoogte van het verschil, waarna Albert Heijn, Delhaize en Lidl witte eieren in de rekken legden. Colruyt start in september een proefproject. (AVA)