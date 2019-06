Exclusief voor abonnees Red Flames zwaaien Zeler uit met 6-1-zege 03 juni 2019

De Belgische voetbalvrouwen hebben het seizoen afgesloten met een ruime zege in een oefeninterland tegen WK-deelnemer Thailand. De Red Flames wonnen in het stadion van OH Leuven met 6-1. Recordinternational Aline Zeler, goed voor 111 caps, speelde tegen de Aziaten haar laatste duel in het nationale shirt. De doelpunten kwamen van Ella Van Kerkhoven (3x), Tessa Wullaert, Janice Cayman en Yana Daniëls.