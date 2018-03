Red Flames meteen onderuit op Cyprus Cup 01 maart 2018

De Red Flames zijn niet al te best begonnen aan hun avontuur op de Cyprus Cup. Onze nationale voetbalvrouwen, 22ste op de FIFA-ranking, gingen in de eerste wedstrijd met 1-2 onderuit tegen Tsjechië - nochtans 'maar' het nummer 34 van de wereldranglijst. Bij de rust stonden Janice Cayman en co. al 0-2 in het krijt, pas een kwartier voor tijd kon de ingevallen Tine De Caigny nog milderen. De speelsters van bondscoach Ives Serneels werken in Cyprus nog drie wedstrijden af. Na de overige twee groepsmatchen tegen Spanje (morgen om 17 uur) en Oostenrijk (op maandag 5 maart om 17 uur), volgt op woensdag 7 maart een afsluitende plaatsingsmatch. Het is, na 2015 en 2017, de derde keer dat ons land deelneemt aan het prestigieuze oefentoernooi. (YP)

