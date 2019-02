Red Flames kennen vandaag tegenstanders op weg naar EK 21 februari 2019

Vanmiddag kennen de Red Flames hun tegenstanders op weg naar het EK 2021 in Engeland. De voetbaldames zitten tijdens de loting in het Zwitserse Nyon in pot 2 en moeten op papier dus slechts één zware opponent vrezen. De negen groepswinnaars en drie beste tweedes plaatsen zich rechtstreeks, de zes andere tweedes strijden voor de drie overige tickets. (GVS)