Red Flames houden WK-droom levend 01 september 2018

00u00 0

De Red Flames hebben met een zege in Roemenië hun eerste horde richting WK-barragematchen tot een goed einde gebracht. In het slot zorgde Ella Van Kerkhoven voor de verdiende verlossing. Feesten kunnen de Red Flames nog niet. België staat in de rangschikking van de beste tweedes op een zesde en voorlaatste stek. Enkel de eerste vier maken in een onderlinge barragestrijd uit wie het laatste WK-ticket in de wacht sleept. Een thuiszege dinsdag tegen het reeds geplaatste Italië is dus een vereiste, al zal barrage-deelname ook dán afhangen van wat de concurrenten op de slotspeeldag doen. (GVS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN