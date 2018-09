Red Flame Vanhaevermaet naar Bundesliga 07 september 2018

Red Flame Justine Vanhaevermaet (26) gaat in de Duitse Bundesliga voetballen. Ze ruilt RSC Anderlecht voor SC Sand, zo maakte ze op Twitter bekend: "Dromen komen uit! Het is altijd mijn doel geweest om op een hoger niveau te spelen en in één van de topcompetities aan de slag te gaan."