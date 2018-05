Red Dragons voor eerste test VOLLEYBAL 23 mei 2018

In de Golden European League komen de Belgische mannen vanavond in actie in en tegen Estland. Na de 1-3-zege op de openingsspeeldag in Zweden staan de Red Dragons dit keer voor een moeilijkere opdracht. De Esten - met ex-Menenspeler Rikberg en met Maaseikmiddenman Tammemaa - beschikken over een ervaren team en bovendien doen zij het met bijna allemaal dezelfde spelers die vorig seizoen de WK-kwalificatie misten. Bij de Belgen een heel ander verhaal met een sterk gewijzigde kern tegenover vorige zomer na het afhaken van een paar sterkhouders. Lecat revalideert nog van een schouderblessure, maar zal wel op het blad staan als libero. Tegen de Esten staat de leidersplaats in de poule op het spel. (MPM)

