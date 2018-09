Red Dragons verliezen vijfsetter van nederland 01 september 2018

Gisteren hebben de Red Dragons in Papendaal de eerste oefenwedstrijd tegen Nederland verloren. Achter gesloten deuren werd het een spannend treffen met 3-2 (23-25, 23-25, 25-22, 35-33 en 25-21) in het voordeel van Oranje. Van den Dries (10 punten) en Tuerlinckx (16 punten) losten mekaar af in de hoofdaanval. Tomas Rousseaux ontpopte zich met 15 punten (65%) eveneens tot belangrijke schakel. Setter Valkiers (buikspieren) bleef aan de kant, zijn vervanger Cosemans kwam één set in actie. Bij de Nederlanders toonde Van Garderen zich met 17 punten het efficiënst. Zaterdag om 16u spelen de Red Dragons opnieuw vriendschappelijk tegen Oranje. Dit keer gaat de match door in Barneveld en is er wel publiek toegelaten. (MPM)

