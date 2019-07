Exclusief voor abonnees Red Dragons twee keer tegen het Polen van Heynen 17 juli 2019

00u00 0

Volleybal

Vanmorgen vertrokken de Red Dragons naar Polen waar ze morgen (16u) en vrijdag (14u) oefenen tegen het Polen van Vital Heynen. Zijn vroegere assistent bij Maaseik en bij de Red Dragons, Brecht Van Kerckhove, heeft sinds deze zomercampagne de sportieve Belgische touwtjes in handen. Hij slankte de kern van 22 spelers af tot een groep van 15. Jolan Cox valt af als opposite terwijl Simon Peeters en François Lecat niet geselecteerd geraakten op de hoek. In het middencompartiment valt Wannes de Beul af en ook Cosemans en Depovere vielen uit de boot. De kans is klein dat deze spelers nog heropgevist worden voor de latere vriendschappelijke wedstrijden tegen Frankrijk en Italië en voor het olympisch kwalificatietoernooi. Alleen op de liberopositie twijfelt Van Kerckhove nog. "Tim Verstraete ligt in balans met Jelle Ribbens. Deze keer opteer ik voor Verstraete om te zien hoe hij omgaat met opslagen van wereldtoppers."

