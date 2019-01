Red Dragons tegen Vital Heynen in 1/8ste finales? LOTING EK 2019 17 januari 2019

De Red Dragons hebben het niet slecht getroffen bij de loting voor het EK 2019, dat plaatsvindt van 12 tot 19 september in vier landen: België (Brussel en Antwerpen), Frankrijk (Montpellier en Parijs), Nederland (Rotterdam en Amsterdam) en Slovenië (Ljubljana). België ontloopt in de groepsfase Europees kampioen Rusland, ook Italië en wereldkampioen Polen, maar moet wel tegen Duitsland (2de op het EK 2017), Servië (het team dat de Red Dragons toen van brons hield), Slovakije, Spanje en Oostenrijk. De eerste vier gaan door naar de 1/8ste finales - mag geen probleem zijn voor de Belgen - tegen teams uit poule D. Jawel, mogelijke tegenstanders zijn dan Nederland en ook Polen, het team van bondscoach Vital Heynen. Brecht Van Kerckhove, de nieuwe coach van de Red Dragons, reageerde eerder positief op de loting. "Sportief niet slecht, we kennen alle tegenstanders goed, maar we moeten ons ook focussen op de teams in poule D." De Red Dragons openen het EK op zaterdag 12 september in Paleis 12 op de Heizel. (BrV)

