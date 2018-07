Red Dragons starten WK-voorbereiding 23 juli 2018

Volleybal

Vandaag starten de Red Dragons hun voorbereiding op het WK in Italië en Bulgarije dat op zondag 9 september van start gaat. Coach Anastasi selecteerde 17 spelers. Daarbij ook Igor Grobelny, revelatie van de European League eerder deze zomer. Er wordt geoefend tegen Bulgarije (24, 25 en 26/8), Nederland (1 en 2/9), Polen (5 en 7/9) en Australië (8 en 9/9). De uitwuifwedstrijd vindt plaats in Aalst op 8 september. Alle andere oefenwedstrijden worden op verplaatsing afgewerkt. De Belgen starten hun WK op woensdag 12/9 tegen Argentinië , daarna volgen Italië, Japan, Slovenië en de Domicaanse Republiek. Alle Belgische groepswedstrijden worden in Firenze afgewerkt.

HLN