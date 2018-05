Red Dragons onderuit in eerste test Volleybal 24 mei 2018

00u00 0

Het sterk verjongde Belgische team kende een moeilijk begin en daar had Maaseikspeler Tammemaa een serieus aandeel in, met zijn listige opslagen waarmee de roodhemden steevast worstelden. Maar het was vooral in aanvallend opzicht dat het amper wilde lukken.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Grobelny

Cox

sport

volleybal

sportdiscipline

Cosemans

Venno

Peeters