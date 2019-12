Exclusief voor abonnees Red Dragons oefenen tegen Egypte 28 december 2019

00u00 0

Als voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi in Berlijn spelen de Red Dragons twee oefenmatchen tegen Egypte, dat zich, ten koste van Algerije, Botswana, Kameroen, Ghana, Nigeria of Tunesië, via het Afrikaans kwalificatietoernooi in Caïro wil plaatsen. Vandaag wordt er gespeeld achter gesloten deuren, maar zondag is het publiek wel welkom op Schiervelde in Roeselare (16.30u). Beide ploegen staan net onder elkaar op de ranglijst van het FIVB: Egypte op plaats 12, België op nummer 13. Bondscoach Dominique Baeyens kan vanaf vandaag een beroep doen op zijn 15 spelers. (MPM)