Red Dragons naar Nederland voor Tokio 2020 31 januari 2019

00u00 0

De internationale volleybalfederatie FIVB maakte de gastlanden bekend voor de olympische kwalificatietoernooien. De Red Dragons spelen hun toernooi in een poule met de Verenigde Staten, Nederland en Zuid-Korea in Nederland (Rotterdam/Ahoy), tussen 9 en 11 augustus. De Yellow Tigers - in een poule met Nederland, Italië en Kenia -werken hun kwalificatietoernooi af in Italië (Catania/Sicilië), van 2 tot 4 augustus. Alleen de groepswinnaars gaan door. De Spelen in Tokio vinden plaats van 24 juli tot 9 augustus 2020. (BrV)