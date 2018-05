Red Dragons met nieuwe gezichten VOLLEYBAL GOLDEN EUROPEAN LEAGUE 19 mei 2018

00u00 0

Met een week training in de benen starten de Red Dragons - onder de nieuwe Italiaanse coach Andrea Anastasi - vandaag in de Golden European League, de lagere versie van de Nations League (de hertekende World League waarin commerciële troeven de doorslag geven voor deelname, red.). Anastasi verzamelde deze week in Kortrijk voor de eerste trainingssessies een ruime groep, waarin gevestigde namen ontbraken. De nieuwe bondscoach probeert immers een paar basisspelers genoeg vrij te geven om te rusten na een slopende competitie. "Ik ga ze niet pushen om alles te spelen. Ik wil dat ze mentaal fris aan de start komen van het WK (9/09-30/9)."

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN