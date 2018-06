Red Dragons leggen hun hoop bij Slovakije VOLLEYBAL GOLDEN EUROPEAN LEAGUE 06 juni 2018

Ondanks een 3-0-zege tegen leider Estland zondag, hebben de Red Dragons hun lot niet meer in eigen handen. Beide ploegen tellen nu evenveel overwinningen, maar het puntenverlies van de Belgen tegen Slovakije in Aalst kan zwaar doorwegen in de eindafrekening. Alleen als Sam Deroo en zijn maats vanavond in Kortrijk de drie punten pakken tegen Zweden en als Estland zich in eigen zaal ook minstens een punt laat ontfutselen, dan kan België alsnog naar de Final 4 in Tsjechië.

