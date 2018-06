Red Dragons hebben lot niet meer in eigen handen VOLLEYBAL | GOLDEN EUROPEAN LEAGUE 02 juni 2018

Zondag wordt in Sportcampus Lange Munte in Kortrijk de voorlaatste wedstrijd in de groepsfase van de Golden European League afgewerkt. Voor de Red Dragons een sleutelwedstrijd tegen groepsleider Estland. De drie groepswinnaars gaan door naar de Final Four, samen met gastland Tsjechië. De drie leiders zijn voorlopig Estland (poule van de Belgen), Turkije en Finland. Estland telt 4 punten voor op België en kan zich zondag een verliesmatch veroorloven, op voorwaarde dat het woensdag thuis punten pakt tegen Slovakije, wat wel binnen de verwachtingen ligt.

