Red Bull zonder de vleugels

Nee, van deze Organics by Red Bull krijg je geen vleugels. Hoewel de softdrink uit dezelfde fabriek komt als het welbekende energiedrankje met taurine, valt het er niet mee te verwarren. Geen hartkloppingen dus, alleen maar water uit de Alpen én 100% natuurlijke ingrediënten. Zelfs de 8,8 gram suiker per 100 ml die erin zit, is afkomstig van biologisch verbouwde suikerbiet. De vier beschikbare smaken - cola, tonic water, bitter lemon, ginger alle - kregen daarom meteen het biolabel mee. Prijs per blikje van 25 cl: 1,19 euro, oder meer bij Albert Heijn en tankstations. (StV)

