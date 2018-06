Red Bull volgend jaar met Honda-motor 20 juni 2018

FORMULE 1

Red Bull Racing kondigde gisteren aan dat het vanaf 2019 in zee gaat met het Japanse Honda als motorleverancier. Beide partijen tekenden een overeenkomst tot eind 2020. Momenteel rijden Daniel Ricciardo en Max Verstappen voor Red Bull nog rond met een Renault-motor. Een opvallende keuze want het McLaren-team van Stoffel Vandoorne werkte de voorbije jaren samen met Honda en dat werd allesbehalve een succes. Ook met de motoren van Renault had Red Bull de voorbije jaren geregeld problemen.

