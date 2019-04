Exclusief voor abonnees Red Bull sakkert om safety car 01 april 2019

00u00 0

Leclerc in de slotronden op de sukkel: hij moest niet alleen Hamilton voorbijlaten. Ook Bottas. Terwijl de rondetijden vertelden dat zelfs Verstappen hem nog zou grijpen, voor die derde plaats. Tot met drie ronden te gaan de safety car uitrukte omdat toch wel behoorlijk ver van de piste een Renault was stilgevallen. Bij Red Bull sakkerde Helmut Marko luidop: "Totaal onnodig, die safety car." Terwijl in de perszaal al een te dolle complottheorie rond ging, als dat Ferrari absoluut die derde plaats moest krijgen. Max Verstappen zelf bekeek het veel filosofischer. En sportiever: "Ach ja, we verdienden het gewoon niet om op het podium te staan." (JB)