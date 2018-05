Rectoren vragen regularisatie gezin Mawda 30 mei 2018

In een open brief aan premier Charles Michel ondersteunen de rectoren van de Belgische universiteiten de vraag om het gezin van Mawda definitief te regulariseren, zodat het om humanitaire redenen in ons land kan verblijven.

