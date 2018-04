Recticel voelt slechte weer 27 april 2018

Schuimrubberfabrikant Recticel kende een vlotte jaarstart. De omzet steeg met 3,3%, tot 291,2 miljoen euro. En dat had nog meer kunnen zijn, als het weer wat had meegezeten. De isolatietak zag de verkopen namelijk met 2% terugvallen tot 60,1 miljoen, volgens topman Olivier Chapelle omdat heel wat werven stillagen door de koude. In de grootste divisie, die voor soepelschuim, steeg de omzet met 6%, tot 170,9 miljoen euro. De autotak ging er zelfs 13% op vooruit, tot 95,5 miljoen euro. Dat was precies de bedoeling: Recticel wacht al een tijdje af tot de gedane investeringen gaan renderen, zodat de tak tegen dit jaar rijp zou zijn voor verkoop. De schuimrubberfabrikant houdt voor de rest van het jaar vast aan zijn prognose zowel de omzet als recurrente bedrijfskasstroom verder op te krikken. Wel zitten de grondstofprijzen opnieuw in de lift. Bedoeling is die zo goed en vlug mogelijk door te rekenen aan klanten.

